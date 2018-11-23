Санкции США против РФ не причиняют Москве «существенного вреда», Вашингтон не достигает своих целей, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет РИА ФАН.

По словам замглавы МИД РФ Александр Панкин, американцы постоянно напоминают России, чтобы Москва «готовилась к любым сценариям и любым санкциям». Ограничительные меры преследуют разные цели от устрашения «и просто до создания атмосферы токсичности, неопределенности, опасности вокруг России».

В свою очередь, в МИД РФ заверили, что за все годы никакого «существенного вреда» санкции США так и не нанесли России.

Однако, Панкин все-таки уточнил, говорить о том, что «санкции совсем безобидны» неразумно, но и заявленных целей американская сторона так и не достигла.

Екатерина Брязгунова