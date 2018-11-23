13 February 2019, 13:29
Микроавтобус с пассажирами перевернулся на федеральной трассе
В Якутии на федеральной трассе произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, сообщает DEITA.RU.
По информации Государственной противопожарной службы республики, это произошло сегодня утром, 13 февраля, на трассе "Вилюй". В микроавтобусе Toyota Hiace Regius находились восемь пассажиров и водитель.
Как известно на данный момент, транспортное средство съехало с дороги и перевернулось в районе села Хомустах Верхневилюйского района. В результате этого пострадали шесть человек, их доставили в больницу. Подробности уточняются.
Ирина Петрова
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