Последние четыре года стали самыми теплыми за всю историю наблюдений, об этом DEITA.RU сообщили во Всемирной метеорологической организации.

По подтвержденным данным, 2015-й, 2016-й, 2017-й и 2018-й годы стали четырьмя самыми теплыми годами в истории наблюдений. Это означает, что на планете происходит изменение климата, связанное с рекордной концентрацией парниковых газов в атмосфере.

Отмечается, что средняя температура минувшего года была примерно на 1 градус выше доиндустриального базового уровня, то есть в 1850–1900 годах. При этом самым теплым считается все же 2016 год. В этот период температура была выше на 1,2 градуса, а в 2015-м и 2017-м — на 1,1 градуса.

По словам генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа, 20 самых теплых лет в истории наблюдений приходятся на последние 22 года. За последние четыре года степень потепления была беспрецедентной как на суше, так и в океане.

Не стоит забывать, что температура — это лишь часть картины. Так, например, с прошлом году миллионы человек из многих государств пострадали от экстремальных погодных явлений, которые оказали разрушительное воздействие на экономику и экосистемы.

Екатерина Брязгунова