Редкие кошки стали героями профессиональной фотосессии на «Земле леопарда», сообщили DEITA.RU в нацпарке.

Яркие кадры дальневосточных лесных котов удалось получить известному фотографу дикой природы Валерию Малееву на «Земле леопарда». Мастер запечатлел в естественной среде краснокнижных животных, впечатляющих харизмой и кошачьей грацией.





Дальневосточный лесной кот, он же амурский леопардовый кот, – редкий и уязвимый подвид, занесенный в Международную Красную книгу и региональную Красную книгу Приморского края. По размеру эти звери немногим больше домашних кошек. Из-за невозможности отследить следы этого легкого хищника на снегу, а также из-за его скрытности, популяция дальневосточного лесного кота недостаточно изучена.





Валерий Малеев посетил юго-запад Приморья для «фотоохоты» на дальневосточного леопарда. Однако у судьбы были другие планы – вместо крупной пятнистой кошки фотографу довелось встретить сразу пятерых, но малых. Однако сдаваться фотохудожник не намерен. Он планирует вернуться в национальный парк «Земля леопарда» и заповедник «Кедровая падь» весной.



Михаил Грач