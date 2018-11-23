В Минобороны Эстонии заявили, что страна готовится к войне, сообщает DEITA.RU.

По крайней мере, именно об этом свидетельствуют расходы государственного бюджета Эстонии на оборону, отметил на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon глава отдела оборонных инвестиций военного ведомства Кусти Сальм.

«Реальные оборонные инвестиции и переорганизация показывают, что мы фактически готовимся к войне. То, какие вооружения мы покупаем, какие учения проводим… Это подготовка к войне», — цитируют Сальма эстонские СМИ.



Эстонский политик заявил, что с каждого вложенного в оборону цента Таллин должен получить как можно больше оружия, пишет РИА ФАН. С кем именно собралась воевать Эстония, Сальм не уточнил.



Таисия Масина