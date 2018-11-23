максим орешкин
Source Минэкономразвития России
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Министр экономики России Максим Орешкин дал совет россиянам, в чем лучше хранить сбережения, сообщает DEITA.RU.

Так глава ведомства считает, что сбережения стоит хранить в той валюте, в которой их планируется в дальнейшем тратить.  При этом он  заверил, что обвала рубля не будет,  поэтому сейчас выгодно хранить сбережения в рублях, пишут Известия.

Тем временем, несмотря на радужные перспективы,  озвученные Орешкиным, рубль продолжает скатываться вниз. На открытии торгов Московской биржи курс доллара вырос на 7 копеек и составил 66,37 рубля. Курс евро поднялся на 8 копеек и достиг отметки 75 рублей, по данным Мосбиржи.

Напомним, стремительный рост американской и европейской валюты начался после заявления о возможных новых санкциях против России.  Об этом стало  известно на прошлой неделе как раз в момент торгов. Когда рост остановится - неизвестно.

Таисия Масина

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