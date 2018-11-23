Министр экономики России Максим Орешкин дал совет россиянам, в чем лучше хранить сбережения, сообщает DEITA.RU.

Так глава ведомства считает, что сбережения стоит хранить в той валюте, в которой их планируется в дальнейшем тратить. При этом он заверил, что обвала рубля не будет, поэтому сейчас выгодно хранить сбережения в рублях, пишут Известия.

Тем временем, несмотря на радужные перспективы, озвученные Орешкиным, рубль продолжает скатываться вниз. На открытии торгов Московской биржи курс доллара вырос на 7 копеек и составил 66,37 рубля. Курс евро поднялся на 8 копеек и достиг отметки 75 рублей, по данным Мосбиржи.

Напомним, стремительный рост американской и европейской валюты начался после заявления о возможных новых санкциях против России. Об этом стало известно на прошлой неделе как раз в момент торгов. Когда рост остановится - неизвестно.



Таисия Масина