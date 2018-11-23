Хорошую новость для семей с двумя и более детьми озвучил министр труда Максим Топилин, сообщает DEITA.RU.

Так, по его словам, правительство России изменит законодательство, что сохранит льготную ипотечную ставку в 6% для таких семей на весь период ипотечного кредита, а не на первые 8 лет, как планировалось ранее.

Кроме того, глава ведомства заявил, что решена проблема устройства в детские сады детей от трех до семи лет, а до 2021 года ее решат еще и для детей в возрасте от полутора до трех лет. Средства для этого уже заложили в бюджет.



Таисия Масина