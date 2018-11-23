Министра экономического развития Максима Орешкина оказывается не любят в правительстве, об этом заявил он сам в ходе передачи "Диалог", сообщает DEITA.RU.

Речь об этом зашла, когда губернатор Пермского края Максим Решетников спросил у Орешкина, насколько правительство готово выправлять структурные дисбалансы.

На это глава ведомства заметил: "Здесь правительство в моем лице, конечно же, к этому готово. Министерство экономики должно быть такой занозой у всех министерств. На самом деле многие меня уже в правительстве не любят, потому что я разрушаю этот комфортный режим, в котором существуют другие".

Таисия Масина