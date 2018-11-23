Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала журналистам, когда граждане России перестанут употреблять алкогольные напитки, сообщает DEITA.RU.

В кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи отечественные политики и чиновники продолжают делиться откровениями. По мнению главы минздрава Вероники Скворцовой, в ближайшие три-пять лет государственные программы по общественному здоровью дадут ощутимые результаты.

«Как бы мы ни ограничивали и какие бы мы рестрикции ни вводили, перестанут пить тогда, когда уйдет потребность, когда будет интересная работа и созидание на работе, когда будет интересный досуг после работы, когда будет оптимистичный взгляд на жизнь, высокий уровень эмпатии и ответственности и за свое здоровье, и за здоровье своих близких», - заявила Вероника Скворцова.

Накануне один из депутатов Государственной думы выступил с инициативой, которая, по его мнению, поможет сократить потребление алкоголя и табака.

Он предложил в интернете и на телевидении распространять короткие видеоролики о вреде указанной продукции. Предполагается, что длина подобных роликов будет от 10 до 15 секунд.

Дмитрий Санников