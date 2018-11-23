Мир Упаковки: Новый дизайн продукции One Time - это воплощенная идея «визуального удобства»
One Time. Собственная торговая марка компании «Мир Упаковки», существующая более 9 лет, не раз получавшая титул «Торговая марка года», ставшая оптимальным выбором для множества людей.В компании решили, что пришло время добавить новых эмоций в ее отношения с потребителем. Эксперты рекомендуют проводить рестайлинг торговой марки раз в 3 года – проанализировать рынок, актуализировать имидж, напомнить о себе аудитории, выделиться среди конкурентов.
Новая упаковка One Time – это воплощенная идея «визуального удобства»; клиенту теперь гораздо проще подобрать нужный товар. Основной задачей было не просто освежить образ торговой марки, но и навести визуальный порядок, обеспечив более четкое распознавание товарных групп. С помощью исследований были выявлены узнаваемые идентификаторы для покупателей, которые легли в основу дизайна. Была разработана единая визуальная система марки – каждой товарной группе был присвоен цвет, каждой товарной единице в рамках группы подобран собственный оттенок. Новая упаковка красиво выглядит на фирменных стендах и полках торговых точек, что помогает потребителю ориентироваться в ассортименте. Нижняя часть упаковки стала прозрачной – теперь состав того же набора для пикника можно не читать, а просто увидеть. Наименование товара вынесли на верхнюю часть, к язычку – эта часть практически не заминается, всегда заметна и опять-таки позволяет быстрее искать товар на нужной полке.
В ассортименте торговой марки представлены: стаканы, тарелки, столовые приборы, контейнера, скатерти, наборы для пикника и мешки для мусора. Продукцию One Time можно найти практически во всех торговых точках города, она узнаваема благодаря выгодному расположению на специальных брендированных стойках, а также в торговых залах компании Мир Упаковки и на сайте www.mirupak.ru
«One Time» – возьми на пикник!