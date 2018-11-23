Новая упаковка One Time – это воплощенная идея «визуального удобства»; клиенту теперь гораздо проще подобрать нужный товар. Основной задачей было не просто освежить образ торговой марки, но и навести визуальный порядок, обеспечив более четкое распознавание товарных групп. С помощью исследований были выявлены узнаваемые идентификаторы для покупателей, которые легли в основу дизайна. Была разработана единая визуальная система марки – каждой товарной группе был присвоен цвет, каждой товарной единице в рамках группы подобран собственный оттенок. Новая упаковка красиво выглядит на фирменных стендах и полках торговых точек, что помогает потребителю ориентироваться в ассортименте. Нижняя часть упаковки стала прозрачной – теперь состав того же набора для пикника можно не читать, а просто увидеть. Наименование товара вынесли на верхнюю часть, к язычку – эта часть практически не заминается, всегда заметна и опять-таки позволяет быстрее искать товар на нужной полке.