С ожирением в России взялся бороться не только Минздрав, сообщает DEITA.RU.

Блогер Мира Родригез, пишущая о похудении в блоге «Мира против жира» выступила с инициативой о законодательном запрете продажи сладостей после 6 вечера. Также она ратует за ограничение его продажи несовершеннолетним, призывая продавать торты, шоколад и другие сладости детям до 18 лет лишь в присутствии родителей и по паспорту.

Кроме того, уверяет Мира Родригез, на упаковках со сладким необходимо разместить предупреждающие надписи об угрозе ожирения и развитии сопутствующих заболеваний: диабета, болезней печени и других проблем со здоровьем, пишут Известия.

Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, сославшись на опыт Японии, заявила, что такими же методами бороться с ожирением могут начать и в России.

Таисия Масина