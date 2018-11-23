Много интересного "высветилось" в сумке жителя Китая на приморской таможне
Китайский гражданин попытался вывезти на родину незаконно валюты почти на 700 тысяч рублей, но его действия пресекли приморские таможенники, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе ДВТУ.
Его задержали в пункте пропуска МАПП Пограничный - при досмотре багажа рентген высветил доллары, рубли и юани.
О то, что средства более 10 000 долларов необходимо задекларировать, мужчина, с его слов, не знал.
Тем не менее незнание закона не освободило от ответственности жителя Китая - против него возбуждено дело об административном правонарушении.
Деньги, которые превысили разрешенную норму провоза, изъяты
и находятся в камере хранения Уссурийской таможни.
Таисия Масина