Сумка
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Китайский гражданин попытался вывезти на родину незаконно валюты почти на 700 тысяч рублей, но  его действия пресекли приморские таможенники, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе ДВТУ.

Его задержали в пункте пропуска МАПП Пограничный - при досмотре багажа рентген высветил  доллары, рубли и юани. 

О то, что  средства более 10 000 долларов необходимо задекларировать, мужчина, с его слов, не знал.

Тем не менее незнание закона не освободило от ответственности жителя Китая - против него возбуждено дело об административном правонарушении.

Деньги, которые превысили разрешенную норму провоза, изъяты

и находятся в камере хранения Уссурийской таможни.

Таисия Масина

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