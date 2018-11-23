Женщина рассказала свою историю. Ее родители остались вместе ради нее, и она хотела бы, чтобы они этого не делали, сообщает DEITA.RU.

«Мои родители были женаты более 25 лет, пока смерть буквально не разлучила их. Люди вне нашей семьи знали, что они были вместе с детства. Что моя мама помогала отцу исполнить все мечты из его списка. Но они не знали, что до самого конца мои родители не выносили друг друга. Но это не очень шокирует, учитывая неустойчивое состояние их брака в течение большей части моего детства.

Мои родители постоянно ругались, и до такой степени, что, когда я стала старше, я боялся приводить домой новых друзей или парней из страха, что они либо начнут ругаться, либо будут уже в разгаре одной из своих эпических потасовок. В средней школе я наблюдала, как моя мама погружается в глубокую депрессию.

Когда я подросла, тема развода поднималась множество раз. Я помню, как сидела за кухонным столом, а родители спрашивали меня, с кем я бы хотела жить. Я заплакала и сказала, что я не хочу, чтобы они разводились, но в глубине души мысль о том, что они разойдутся, была действительно захватывающей. Я начала надеяться на это. Я представила себе конец постоянным крикам и ругани. Не было бы больше плача, не было бы смущающих сцен перед друзьями, и не было бы больше желания жить где-то в другом месте. Но этого не случилось – они не развелись.

Последние два года жизни моего отца были нездоровым балансом печали и суматохи, покрытой горсткой хороших воспоминаний. Отношения между родителями только ухудшались. По-прежнему было много ссор, и мой папа начал гулять со своим новым «лучшим другом», разведенной блондинкой, которая, по-видимому, имела склонность к пациентам с онкологическими заболеваниями. Моя мама просто пожала плечами и позволила ему делать то, что ему нравилось. В самом конце я даже сомневалась, действительно ли ей было не все равно, что он скоро умрет.

Смерть моего отца не покончила со всеми бедами. На самом деле это ухудшило ситуацию. После его смерти много всего открылось, как это часто и бывает. Например, кредитные карты, которые он обманом открывал от ее имени, а затем использовал. Или тот факт, что он тайно опустошил свой счет, и не известно, что он сделал с деньгами, хотя я предполагаю, что блондинка почувствовала всю его щедрость. Он подделывал имя на документах и ​​обманным образом открывал счета на мать, и суд посчитал ее ответственной за все его долги, штрафы и налоги.

Хотя я не могу обвинить свою маму, но иногда мне хотелось, чтобы она держала в себе определенные вещи. Я знала, что их брак был плохим. Мне не нужны были детали. Мне интересно, почему отец был таким придурком, особенно те последние два года своей жизни. Но больше всего мне хотелось бы, чтобы мои родители тогда двинулись вперед и развелись. Часть меня считает, что если бы они тогда это сделали, я могла бы просто скучать по отцу без чувства обиды.

Я думаю, что родители, которые остаются вместе ради своих детей, имеют лучшие намерения. Вместе мои родители неплохо поработали, поднимая меня и брата. У нас обоих получилось встать на ноги и не вырасти плохими людьми, несмотря на то, что мы росли в таком буйном доме. Мои родители совершали ошибки тут и там, как и все родители, но самая большая из них – это то, что они оставались вместе».

Алина Калинина