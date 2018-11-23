По данным Примгидромета, сегодня, 19 января, в Приморском крае может пойти мокрый снег, сообщает DEITA.RU.

Как объясняют специалисты, синоптическая ситуация в крае изменится. По территории Приморья будут смещаться малоактивные фронтальные разделы. Край окутан облачностью, но осадки маловероятны.

Южное побережье окажется под влиянием фронтальных разделов циклона, который смещается над акваторией Японского моря. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. Из-за облачности максимальная температура понизится.

В ближайшие сутки небольшие осадки сохранятся на юго-востоке края. Днём температура воздуха - от 0 до 7 градусов тепла.,на северо-востоке края до −3 °С.

Во Владивостоке сегодня уже с утра облачно, вероятность осадков во второй половине дня составляет порядка 70 %, возможен мокрый снег. День прохладнее вчерашнего. В первой половине ночи также не исключён небольшой снег. В дальнейшем погода без осадков. В ночные часы температура воздуха останется на уровне прошедшей ночи. Днём 20 февраля температура воздуха составит 1-4 градуса тепла.

Ирина Петрова