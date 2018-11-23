В темное время суток в полицию Владивостока позвонила пожилая жительница Первореченского района города и попросила о помощи, сообщает корреспондент DEITA.RU. По словам 93-летней пенсионерки, к ней в квартиру систематическим приходит неизвестный мужчина, который молчит, а затем лежит на ее диване до двух ночи и спокойно уходит.

На любые замечания незнакомец не реагирует, поэтому владелица жилища вызвала полицию. Женщина не исключила, что таким образом на нее воздействуют риелторы, которые ходят выжить ее из квартиры.

По факту обращения стражи порядка проводят проверку.

Игорь Бегунов