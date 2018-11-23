В приморском городе Арсеньеве произошла очередная так называемая молочная история, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет паблик arstv.

По словам очевидцев, в районе дома № 1 по улице Щербакова неизвестные облили молоком автомобиль. Возможно, просто кинули пакет с молоком, под машиной видно большую лужу.

«Уважаемые родители, чьи дети обучаются в школе № 9, проведите беседу и объясните для чего им в школе выдают молоко», — обращается владелец авто к землякам.

Отмечается, что 9-й школе детям дают молоко не в пакетах, а в бутылочках. Так что может это и не дети вовсе.

Екатерина Брязгунова