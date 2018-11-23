Приморца подозревают во взятке сотруднику таможни, сообщили DEITA.RU в Транспортном СУ СК России по Приморью.

Парень проходил по делу контрабанды наркотических средств с использованием международного почтового отправления.



Желая скрыть уличающую его информацию на изъятых сотовых телефонах и компьютере, подозреваемый передал оперуполномоченному 30 тысяч рублей за возврат телефона, с которого он хотел удалить компромат.

Парню предстоит ответить за совершение двух преступлений – контрабанду наркотических средств и дачу взятки.



Расследование уголовного дела продолжается.

Михаил Грач