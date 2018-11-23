Приморца подозревают во взятке сотруднику таможни, сообщили DEITA.RU в Транспортном СУ СК России по Приморью.
Парень проходил по делу контрабанды наркотических средств с использованием международного почтового отправления.
Желая скрыть уличающую его информацию на изъятых сотовых телефонах и компьютере, подозреваемый передал оперуполномоченному 30 тысяч рублей за возврат телефона, с которого он хотел удалить компромат.
Парню предстоит ответить за совершение двух преступлений – контрабанду наркотических средств и дачу взятки.
Расследование уголовного дела продолжается.
Михаил Грач
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