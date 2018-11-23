Появление в январе на российских прилавках упаковок из девяти яиц вместо привычных десяти вызвало легкое недоумение у россиян. PR-ход производителя удался, однако не уберег его от обвинений в завышении цен на продукцию. Корреспондент DEITA.RU посетил несколько супермаркетов Владивостока и выяснил, как пищпром обводит вокруг пальца покупателей, снижая объем упаковок продукции, при этом оставляя прежние цены.





Официальные данные говорят о том, что реальные доходы россиян в прошлом году выросли на 6,5%, а уровень инфляции в стране за этот период поднялся на 0,8%. При этом с 1 января налог на добавленную стоимость в стране поднялся с 18 до 20%. Повышение цен было предсказуемо. Но, видимо, чтобы не портить и без того среднюю статистику, многие производители решили пойти на хитрость, снизив объем упаковки так, чтобы этого не заметил покупатель, и при этом заморозили цены.





Например, молоко "Простоквашино" 2,5% во Владивостоке продается по цене 97 рублей за 0,95 мл (вместо 1 л), пиво "Жигулевское светлое" стоит 49 рублей за 0,45 л (вместо бутылки объемом 0,5 л), подобная история происходит и с энергетическими напитками. Пористый шоколад, который 2 года назад весил 90 грамм, сегодня отпускается с предельным весом в 85 граммов, при этом со снижением веса цена почему-то не снизилась.





Еще более странной выглядит ситуация, когда объем продукции на ценнике и на самой упаковке расходятся. При детальном осмотре этикетки бутылочного молока от "Гринагро", где фактический объем составил 0,974 мл, выяснилось, что на ценнике цифра была завышена до 1 л. Такая же история и с соком "Любимый" - на ценнике красуется цифра объема 0,5 л, а по факту - 0,485 л.





Казалось бы, разница в "недовесе" несущественна - всего от 2,5 до 4%. Однако такое ведение бизнеса выглядит, как попытка производителей незаметно поднять цены путем уменьшения объема тары. И, судя по всему, идея с продажей девятков яиц далеко не самая новаторская.

Максим Низкодубов