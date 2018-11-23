Список российских моногородов планируется пересмотреть в апреле 2019 года, сообщает DEITA.RU.

Об этом глава Фонда развития моногородов Ирина Макиева рассказала на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

Сейчас в России 319 моногородов. По словам Макиевой, часть из них может покинуть список по положительным причинам. Она отметила, что из этого списка может выйти, к примеру, Череповец.

При этом причины, озвученные Ириной Макиевой, могут вызвать саркастическую улыбку. «Потому что, если, например, предприятие работало и закрылось давным-давно, то это уже не моногород. Получается, что зависимости от предприятия, которое закрылось несколько лет назад, уже нет. Необходимо посмотреть критерии и соотнести, насколько это соответствует списку, который есть сейчас», - сказала Ирина Макиева.

В прошлом, 2018 году, монопрофильным муниципальным образованиям Приморья были распределены субсидии на реализацию местных программ развития малого и среднего предпринимательства.

Из краевого бюджета было направлено 4 миллиона рублей, из федерального – 8,9. Средства распределены между четырьмя моногородами – городскими округами Арсеньев, Дальнегорск и Спасск-Дальний, а также поселку городского типа Лучегорск.



Дмитрий Санников