Главный вопрос, который сегодня волнует жителей Владивостока, звучит так: «Когда же наконец-то потеплеет?». Согласно прогнозам приморских синоптиков, уже с субботы, 17 февраля, в дальневосточной столице будет стабильно плюсовая погода, сообщает DEITA.RU.

Предстоящие выходные ожидается морозная погода без осадков. В ночь на субботу температура воздуха опустится до минус 19 градусов, завтра тоже будет прохладно — до минус 10. Всю следующую неделю погода будет улучшаться, морозы ослабеют, и уже в 17 февраля днем возможны плюсовые температуры.

В воскресенье, 24 февраля, погода сделает жителям Владивостока прекрасный подарок — плюс 7 и солнечно. После этого дневные температуры вряд ли опустятся ниже 2–3 градусов со знаком плюс. Примечательно, что по ночам еще будет морозно, до минус 4-х.

Ближайшие осадки, по данным Gismeteo, ожидаются 28 марта и те в виде дождя. Стоит отметить, что, согласно долговременному прогнозу, снег еще пройдет — 3 марта при температуре ночью минус 1, а днем — плюс 4.





Екатерина Брязгунова