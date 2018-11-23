Ученые выяснили, что некоторые морские черви и медузы могут помочь в борьбе с раковыми опухолями, сообщает DEITA.RU.

Так, специалисты из Тихоокеанского института биоорганической химии и Дальневосточного федерального университета выяснили, что обитающие в бухте Троицы Японского моря морские черви и некоторые медузы, содержат соединения с сильными противоопухолевыми и антимикробными свойствами.

Как объясняют исследовали, они способны предотвращать распространение метастазов злокачественных опухолей.

Ирина Петрова