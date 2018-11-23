Следователями окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении уроженца Ростовской области, совершившего серию мошеннических действий, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья.

Приморец заплатил гражданину деньги за помощь в трудоустройстве, но обещанной услуги не получил.

Установлено, что злоумышленник разместил в сети Интернет объявление о содействии в трудоустройстве на рыбодобывающие суда. После обращения соискателей он заключал с потерпевшими договоры, ставил печать несуществующей фирмы, получал оплату и исчезал, не выполнив договорных обязательств.

Мошенником оказался 62-летний ранее судимый уроженец Ростовской области.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания, а также сознался в совершении 25 аналогичных преступлений. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 600 тысяч рублей.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Михаил Грач