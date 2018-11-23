Российская телевизионная и радиовещательная сеть предупреждает о мошенниках, наживающихся на оборудовании, сообщили DEITA.RU в РТРС.

В Интернете обнаружен сайт смотрицыфру.рф. Название намеренно сделано похожим на доменное имя сайта цифрового эфирного телевидения смотрицифру.рф. Регистрация доменных имён, близких по написанию с адресами популярных сайтов, в расчёте на ошибку части пользователей называется тайпсквоттинг (англ. typosquatting). Эта схема часто используется мошенниками.



«Здесь налицо обман потребителей на волне усиливающегося спроса на приемное оборудование в преддверии отключения аналогового вещания. Мы готовы защищать интересы предприятия и зрителей и обратимся в управления Роспотребнадзора и Федеральной антимонопольной службы. Однако и телезрителям необходимо проявлять осмотрительность. Телезрители должны помнить, что вне зависимости от содержания подобных предложений и объявлений, службы и филиалы РТРС не занимаются продажей приемного оборудования, не оказывают возмездных услуг по его подключению и настройке и не несут ответственности за качество услуг сторонних организаций по подключению домохозяйств к цифровому эфирному телевидению», - прокомментировал первый заместитель генерального директора РТРС по управлению, эксплуатации и развитию сети Виктор Пинчук.

Приморский край полностью "оцифрован" - все передатчики второго мультиплекса запущены. В Приморском крае построены и действуют 152 цифровые станции. На протяжении 5 лет они обеспечивают цифровым сигналом более 98% жителей региона. Теперь количество цифровых телеканалов выросло вдвое. А это значит вдвое больше программ, новых лиц и интересных событий.

Дмитрий Санников

