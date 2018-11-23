Минувшей ночью на Русском острове очередной автолюбитель едва на распрощался с жизнью, не справившись с управлением, сообщает DEITA.RU.

По информации источника dps_vl, ДТП произошло в районе ТЭЦ. Очевидцы рассказывают, что водитель за рулем Toyota Chaser совершал обгон и не справился с управлением. Его буквально забросило на столб, который от удара деформировался, а транспортное средство буквально сложилось пополам. Спасатели извлекли пострадавшего из машины, он жив. Последствия ночного происшествия на дороге устраняют до сих пор.

Ирина Петрова