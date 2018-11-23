Самая большая охраняемая природная территория Приморского края - Сихотэ-Алинский биосферный заповедник - охвачена огнем, сообщает DEITA.RU.

Из 4 тысяч квадратных километров на северо-востоке Приморского края, которые занимает заповедник, на 90 га бушует лесной пожар. Как стало известно, к тушению привлечены 20 сотрудников Приморской авиабазы, 14 работников заповедника, пять единиц техники.

Кроме того, по данным пресс-службы краевой администрации, за сутки в регионе потушили еще четыре лесных пожара общей площадью 118 га. Они произошли на юге края - в Ханкайском и Шкотовском районах, Уссурийском городском округе.

Напомним, в начале года от пожара пострадал Лазовский заповедник в Приморье. Огонь перекинулся на земли заповедника с соседней территории. Площадь пожара составила 33 гектара.

Таисия Масина