Такая жутковатая информация прозвучала на заседании комитета Законодательного Собрания Приморского края по экономической политике и собственности при обсуждении вопроса о состоянии автомобильных мостовых переходов и принимаемых органами исполнительной власти и муниципальных образований мерах по поддержанию их в рабочем состоянии, сообщает DEITA.RU.

Всего на территории Приморского края находится 1 611 мостов, из них: мосты капитального типа - 1 586 штук, металлические – 127; деревянные 25; 2 внеклассных моста –через бухту Золотой Рог и низководный мост, а также 2 тоннеля.

В неудовлетворительном и аварийном состоянии находятся 717 мостов (45%), из которых 374 сооружения имеют габариты, не соответствующие категории автомобильной дороги; 610 сооружений имеют недостаточную грузоподъемность; 360 сооружений – низкий уровень безопасности движения и 434 сооружения - износ, близкий к предельному.

Более 70 % мостов и путепроводов построены более 40 лет назад (до 1985 года) под осевую нагрузку 6 - 6,5 тонн, что не соответствуют современным требованиям по грузоподъемности. «Дорожная инфраструктура, построенная в то время и в той стране, уже не соответствует новым ожиданиям. О каких территориях опережающего развития можно говорить, если у нас стабильно в августе на несколько недель «выключается» важнейшая трасса Владивосток-Находка, которая служит первым звеном всего Транссиба. Это не просто стыдно, это вопрос экономического развития и безопасности страны», - отметил депутат Алексей Козицкий.

КГКУ «Примуправтодор» составил перечень мостов на автомобильных дорогах регионального значения Приморского края, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии, с выделением очередей по приоритетности.

Соответственно, департамент дорожного хозяйства и транспорта Приморского края подготовил проект программы работ по восстановлению аварийных и предаварийных искусственных сооружений, которые будут финансируется с привлечением средств федерального бюджета. Программа эта включает 128 мостов с выполнением проектных работ в 2019 – 2022 годах, в том числе: в 2019 году – 29 мостов; в 2020 году – 31 мост; в 2021 году – 31 мост; в 2022 году – 37 мостов.

Арифметика простая – 717-128= 589. То есть, каким-то кардинальным образом ситуация не улучшится даже к концу 2022 года. Да о чем вообще можно говорить, если тот самый рухнувший мост в районе Осиновки, связывающий юг Приморья с севером по трассе «Осиновка – Рудная Пристань», в этом году отремонтирован не будет. Стратегическое, без преувеличений, направление, пока так и останется с полугрунтовым объездом через Кремово и Нефтебазу. В сентябре 2019 года планируется выпустить проектную документацию с положительным заключением государственной экспертизы, а в декабре 2019 года заключить контракт на выполнение строительно-монтажных работ. По мысли профильного департамента, это позволит максимально эффективно использовать зимний период 2019 – 2020 годов для выполнения работ в русловой части реки, в частности для возведения опор. Ввод объекта в эксплуатацию планируется осенью 2020 года.

И подобных объездов всего на одной трассе «Осиновка – Рудная Пристань» множество, собьешься со счета. Один из самых красноречивых – Шумный. Сначала рухнул основной мост. Бравые автодорожники кинули водопропускную трубу, заасфальтировали и организовали объезд. Во время тайфуна «Лайонрок» в 2016 году размыло и его. Тогда проложили и организовали еще один объезд в объезд объезда!

И по такой схеме: труба-асфальт, восстанавливается большинство из смытых приморских мостов. Более того, подобное восстановление планируется и в будущем в отношении 71 проезда. «Таких, извините, «ремонтов» у нас по краю десятки, если не сотни. Только когда едешь на Дальнегорск: Кавалерово, Шумный, Уборка, под Таежкой и так далее. А когда реально будут, с учетом новых динамических нагрузок строиться мосты? Есть ли у наших мостов хозяин?», -недоумевает депутат Владимир Беспалов.

Возник и вопрос, а какие именно мосты являются самыми опасными? ТОП-10 аварийных мостов представители департамента дорожного хозяйства назвать затруднились, поскольку их намного больше, и перечень продолжает расти. В департаменте не исключили возможность опубликования этого «черного» списка в средствах массовой информации и на сайте краевой администрации.

Кроме того, даже с программой департамента по 128 мостам до 2022 года еще не все ясно. «У людей уже попросту нет веры. Мы, депутаты, встречаемся с жителями, и нам в глаза говорят про обещания», - прокомментировал ситуацию председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко. Ведь как указал руководитель комитета, фактически даже на запланированный в рамках программы ремонт мостов фактически из федерального бюджета деньги еще не поступили. «Фактически мы имеем право называть эту программу «хотелками». На 2019 год у нас нет никаких перспектив, что мы будем реализовывать эти 128 мостов», - отметил Сергей Ищенко.

Депутаты приняли информацию к сведению и решили предложить департаменту дорожного хозяйства и профильному вице-губернатору создать рабочую группу по оценке состояния приморских автомобильных мостов и программу выхода из кризиса. «С мостами у нас катастрофа, которая может превратиться в трагедию. В решении этого вопроса все органы власти должны быть задействованы», - заключил Сергей Ищенко.

Дмитрий Санников