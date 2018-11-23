Молодой человек, ехавший в одном из маршрутных автобусов, знатно повеселил других пассажиров, сообщает DEITA.RU.

Зайдя в салон, парень вдруг начал ритмично двигаться под музыку, которая по всей видимости звучала у него в наушниках.





Весельчака сразу же поспешили снять на камеру и выложили в одном из приморских пабликов. Танцор вызвал весьма бурное обсуждение среди интернет-пользователей.

Одни одобрили поведение незнакомца: "Молодец парень! Побольше бы таких, а то вокруг в основном с вселенской скорбью в глазах" ,"Пересмотрела 3 раза, настроением этот паренек меня зарядил по полной" ,"На это можно смотреть бесконечно! В автобусе свободно,настроение хорошее,почему бы не поделиться с окружающими.Молодчина!!".

Однако, нашлись и те, кто заподозрил парня в слегка измененном сознании: "Скорее не на позитиве, а на амфетамине" ,"Кто в здравом уме при хорошем настроении так себя ведет? Да он под кайфом страна" ,"Когда пересолил".

Таисия Масина



