Муниципальное имущество Владивостока разворовывают на глазах изумленной публики, сообщает DEITA.RU.

Один из способов пополнения городской казны – приватизация и продажа муниципального имущества. Дело это не самое быстрое. Сначала составляется прогнозный план, потом разрабатываются условия приватизации, объявляются и проводятся аукционы. На финальном этапе чиновники докладывают депутатам: продали муниципального имущества на такую-то сумму. Ну а деньги поступают в бюджет.





Продается имущество не всегда хорошо. За помещение на Светланской на аукционе может идти активная борьба, а на «развалюху» в глухом месте никто не обратит внимания годами. Такие объекты «висят» тяжким грузом долго. Чтобы пустующие здания не разворовали окончательно и их еще можно было предлагать покупателям, необходима охрана. Не будет сторожей – украдут все, что можно унести и увезти металлическое, разобьют стеклянное, деревянное, а оставшееся оплюют и обгадят. Но, как оказалось, контракт на охрану вовсе не означает, что муниципальное имущество останется в сохранности.





Так, например, по словам жителей пригорода Владивостока, на одной из охраняемых муниципалитетом территорий в районе Садгорода деревья пилят и продают на дрова.

Как выяснила DEITA.RU, 25 декабря 2018 года управление муниципальной собственности Владивостока заключило с ООО «Частная охранная организация «Ландскнехт» два контракта на оказание услуг по круглосуточной охране объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности городского округа.

Один из них, на сумму 1 072 450,80 (один миллион семьдесят две тысячи четыреста пятьдесят руб. 80 коп.) рублей и сроком действия по 31 января 2020 года, - на охрану трех объектов в военном городке № 64, г. Владивосток, ст. Садгород, в районе ул. Главная.

Контракт второй, на сумму 1 899 793,87 (один миллион восемьсот девяносто девять тысяч семьсот девяносто три руб. 87 коп.) рублей и сроком действия по 31 декабря 2019 года, - на охрану девяти объектов в военном городке № 64, г. Владивосток, ст. Садгород, в районе ул. Главная.





В обоих контрактах указывается, что исполнитель обязан «охранять объект недвижимости в соответствии с Законом Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», подзаконными нормативными правовыми актами в сфере охранной деятельности, условиями лицензии на осуществление охранной деятельности, Контрактом и техническим заданием». Особо указано на обеспечение круглосуточной охраны несколькими постами.

Но, как сообщают местные жители, в прекрасном районе Садгорода недавно начались странные дела. На территории бывшего 64 военного городка послышался звук бензопил, и в результате от деревьев остались только пеньки. Под сруб пошло все: береза, дуб и хвойные породы.





«Пилят, рубят, тут же складывают в чурки, колют их. Ничего не боятся. Занимаются этим какие-то люди в камуфлированной форме. На заборе, которым огорожена территория, висит вывеска «Лансдкнехт». Охранное агентство охраняет территорию, а заодно, вероятно, занимается уничтожением леса, которого и так осталось по пальцам пересчитать», - возмущены жители Садгорода.

По словам местных жителей, срубленный на охраняемой муниципальной собственности лес продают на дрова, таким образом, видимо, обеспечивая себе дополнительный заработок. Интересно, что думают об этом правоохранительные органы?

Отметим, что в управлении муниципальной собственности Владивостока снова работают громко уволенные в сентябре чиновники. В числе претензий к деятельности управления и отдельных его сотрудников прежним мэром тогда назывались многочисленные нарушения в сфере муниципального имущества, такие как долгосрочная аренда на невыгодных для города условиях, заниженная арендная плата, самозахват городского имущества под коммерческие проекты и фактический вывод части муниципальной собственности из городского управления.

Дмитрий Санников