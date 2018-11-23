В России разрабатывают систему сортировки мусора, которая будет работать с помощью нейросетей, сообщает DEITA.RU.

Разработкой умной системы занимается компания "Лаборатория машинного обучения". И, как пишет ТАСС, ссылаясь на представителя компании, система будет сортировать мусор в несколько раз быстрее, чем человек.

Сейчас идет разработка программно-аппаратного комплекса, который включает в себя вычислитель на основе нейронных сетей. Он распознает виды твердых бытовых отходов. Разрабатывается и манипулятор, который нужен для перемещения распознанных объектов ТБО.



Уточняется, что опытный образец робота-сортировщика будет разработан к весне 2020 года.



Ирина Петрова