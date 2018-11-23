Житель Камчатки обманул земляка, который хотел передать родственникам посылку с икрой к Новому году, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре региона.

По факту похищения 10 килограммов икры было возбужденно уголовное дело, на сегодняшний день утверждено обвинительное заключение.

По версии следствия, в конце декабря 2018 года, пролистывая Instagram, обвиняемый увидел объявление незнакомца с просьбой о помощи в передаче посылки с деликатесом в Москву. Он даже обещал вознаграждение.

Недолго думая, злоумышленник созвонился с щедрым гражданином и рассказал, что именно в этот день вылетает в Москву и готов помочь с передачей бандероли.

Не подозревая обмана, потерпевший передал посылку, в которой, кроме икры, была верхняя одежда. В качестве вознаграждения мужчина передал 2 тысячи рублей.

Вскоре злоумышленник продал икру первому встречному, одежду выкинул в мусорный бак, а деньги потратил. Таким образом, ущерб гражданину составил 34,2 тысячи рублей.

Теперь обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Екатерина Брязгунова