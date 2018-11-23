В приморском городе Находка перед судом предстанет лжеремонтник, об этом DEITA.RU сообщает региональной прокуратуре.

Как рассказали в ведомстве, в конце сентября минувшего года злоумышленник предложил свои услуги по ремонту квартиры горожанке и взял у нее 100 тысяч рублей. На эти средства он должен был приобрести строительные материалы. Однако, получив немалые средства, он исчез.

В ходе следствия мужчина вину признал полностью, возместил женщине средства.

В настоящее время уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину» УК РФ направлено в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее прошла информация о том, что во Владивостоке перед судом предстанет лжеремонтник. Директор одной из компаний, которые занимаются ремонтом помещений и установкой кондиционеров, предлагал свои услуги, брал предоплату, а потом исчезал в неизвестном направлении.

Екатерина Брязгунова