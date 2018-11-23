В Хабаровском крае при пожаре в жилом доме удалось спасти человека, еще один мужчина погиб, об этом DEITA.RU сообщили в краевом МЧС.

Пожар произошел в двухэтажном кирпичном доме на восемь квартир в поселке Мухен. Квартира на первом этаже полностью охвачена огнем. Возникла угроза перехода огня на соседние квартиры. Пожарные обнаружили двух человек. Один из них уже не подавал признаков жизни, второй мужчина с признаками отравления угарным газом был передан бригаде «скорой помощи». По словам очевидцев, накануне они распивали спиртные напитки.

Пожар уничтожил квартиру на первом этаже. Общая площадь пожара составила 30 кв. метров.

В настоящее время причина пожара и виновный устанавливаются. По данному факту проводится поверка сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России и Следственного управления СК России.

Ирина Петрова