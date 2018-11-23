В Приморье мужчина упал с пятого этажа, спускаясь на улицу по веревке, сообщает DEITA.RU.

В утренние часы в скорую помощь Дальнереченска поступило сообщение о падении мужчины из окна пятого этажа. В результате случившегося горожанин получил ушибы и переломы.

По словам самого 32-летнего пострадавшего, в квартире его закрыла супруга, так как накануне он употреблял спиртное. Мужчина опаздывал на работу, поэтому решил спуститься на улицу по веревке.

Когда он вылез из окна, то не удержался и сорвался вниз. Прибывшие на место происшествия врачи зафиксировали у пострадавшего перелом костей таза, предплечья, а также множественные ушибы и гематомы.

Мужчину госпитализировали в травматологическое отделение, а по факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.

Игорь Бегунов