В Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в даче взятки сотруднику таможни, об этом DEITA.RU в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.

По данным следствия, в отношении 23-летнего мужчины органами дознания Дальневосточной оперативной таможни проводилось расследование по факту совершения им контрабанды наркотических средств с использованием международного почтового отправления.

Желая скрыть уличающую его информацию на изъятых сотовых телефонах и компьютере, подозреваемый передал оперуполномоченному по особо важным делам отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Дальневосточной оперативной таможни взятку в размере 30 тысяч рублей за возврат технических устройств для удаления компрометирующих сведений.

Передача денег проходила в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками службы противодействия коррупции Дальневосточного таможенного управления и УФСБ России по Приморскому краю. Теперь мужчине предстоит ответить за совершение двух преступлений – контрабанде наркотических средств и даче взятки. Расследование уголовного дела продолжается.

Ирина Петрова