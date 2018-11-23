Жительница города Находки в Приморье приобрела свинину на городском рынке в мясном отделе. Решив порадовать себя пловом и поставив мясо на огонь, через некоторое время горожанка заглянула в кастрюлю и не поверила своим глазам - вместе мяса, по словам женщины, она увидела гудрон, сообщает DEITA.RU.

Зафиксировав удивительные метаморфозы, покупательница решила предупредить земляков о подвохе. Видео появилось в паблике dorozhnoe_bratstvo.

Однако, интернет-пользователи не спешат верить ни горожанке, ни предоставленному в качестве доказательств видео: "А где видно, что это было мясо изначально, где видео до, чек в конце концов?", "Вы мясо вместе с пакетом стали жарить? Как такое вообще возможно, я в это не верю", " Всегда покупаем на этом рынке мясо - отличное", "Ерунда какая-то, там еще и бычок в кастрюле валяется".

Таисия Масина