Региональный гериатрический центр появится в Приморье в 2019 году. Его открытие запланировано на базе госпиталя для ветеранов войн, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.

Отмечается, что к 2024 году в Приморском крае будет сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.



Михаил Грач