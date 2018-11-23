



Расчистку русел рек ведут в Яковлевском районе Приморья, об этом DEITA.RU сообщили в краевой администрации.





Укрепление берегов и расчистка русел рек Гнилушка и Сысоевка идет в Яковлевском районе Приморья. Ход работ проверил врио губернатора края Олег Кожемяко в ходе поездки в муниципалитет сегодня, 9 декабря.





Сейчас на реках работает тяжелая техника – экскаваторы, самосвалы, которые выбирают мусор со дна реки и берегов, одновременно делая отсыпку. По словам специалистов, сейчас самое время для проведения таких работ, так как уровень воды небольшой, техника не вязнет в грунте.



«Во время дождей река разлилась, вышла из берегов, пришлось вводить режим ЧС, который действует в районе до сих пор. Именно в его рамках и занимаемся реками», – пояснил глава муниципалитета Николай Вязовик, добавив, что основной объем работ уже выполнен.



Как заявил Кожемяко, подобные мероприятия проводят сейчас и в других районах Приморья.

«Расчистка русел рек, берегоукрепление позволят избежать паводков весной. Это превентивные меры, которые муниципалитеты могут выполнять своими силами в рамках ЧС. Работы будут оплачены из краевого бюджета. В частности, Яковлевскому району на эти цели предусмотрено почти 4 миллиона рублей», – уточнил врио.



Ирина Петрова

