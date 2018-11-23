На фоне скандала, разразившегося после заявления главного редактора телевизионной игры "Что? Где? Когда?" Ильи Бера о том, что магистр телеигры Александр Друзь пытался получить ответы на вопросы игры "Кто хочет стать миллионером", последний уезжает в США, сообщает DEITA.RU.

В связи с этим 15 февраля руководство телеканала отстранило Друзя и Бера от участия в "Что? Где? Когда?" на неопределенный срок.

Как стало известно, в США Друзь едет по запланированной ранее программе - презентация новой книги для детей. Отмечается, что инцидент не повлияла на планы организаторов презентации. Кроме того, сообщается, что магистр ЧГК проведет мастер-класс о краеугольных ценностях и установках.

Ирина Петрова