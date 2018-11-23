Депутаты Государственной Думы рассмотрят 13 февраля законопроект, определяющий правила мобильной торговли, сообщает DEITA.RU.

Суть документа состоит в определении общих принципов оформления права на размещение нестационарных и мобильных торговых объектов. К таковым проект закона относит транспортные средства, специально оснащенные оборудованием для демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов при продаже.

Минимальный срок действия договора на размещение мобильных объектов розничной торговли предлагается ограничить пятью годами.

Вводится документом и новый принцип «меняется место — сохраняется бизнес», который гарантирует предоставление компенсационных мест взамен тех, которые понадобились для государственных или муниципальных нужд.

Сейчас нестационарные торговые объекты в каждом регионе работают по своим правилам, так как на федеральном уровне до сих пор не выработаны единые подходы. Накануне бизнес-идея администрации Владивостока по продаже мест нестационарной торговли вызвала у цветочных торговцев смех. «В этом году места сделали платные, а смысл? Если можно не покупать, а просто встать «в наглую» и за это получить штраф 500 рублей? Причем, кого-то и вовсе не оштрафуют! Зачем брать это разрешение, если все приезжают и встают, где хотят и на чем хотят, и продают цветы на праздники?», - недоумевали представители цветочного бизнеса Владивостока.

Дмитрий Санников