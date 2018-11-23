Аномально холодная погода установилась на территории четырех северных районов Сахалина и продержится там до понедельника включительно, сообщает DEITA.RU со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС.

С 9 по 11 февраля на территории Охинского, Ноглинского, Тымовского и Смирныховского районов прогнозируются сильные морозы с минимальными температурами до минус 34, местами до минус 39 градусов по Цельсию.

Спасатели предупреждают, что аномально низкие температуры могут послужить поводом для возникновения нештатных ситуаций, повышаются риски бытовых пожаров. Они советуют местным жителям тщательно следить за пожарной безопасностью дома и быть предельно внимательными в быту.

Михаил Грач