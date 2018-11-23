Последняя обитательница осталась жить на островах Лианкур в западной части Японского моря, сообщает DEITA.RU по материалам Korea Herald.

Кореянка Ким Син Йол поселилась на островах в 1991 году вместе с мужем Ким Соном, который умер в октябре 2018 года. Супруги были единственными резидентами, проживающими на острове круглый год.

Женщина, которой исполнилось 81 год, не планирует уезжать с островов после смерти супруга, поскольку «жизнь на Лианкур расслабляет». Тем не менее, в настоящий момент ей пришлось переехать к дочери в город Пхохан из-за ремонта дома.

Острова Лианкур, которые в Корее называются Токто, а в Японии — Такэсима, были захвачены Японией после Русско-японской войны 1904-1905 годов. Сейчас на острова претендует Южная Корея. Конфликт вокруг них обострился летом 2012 года, после того, как спорные территории посетил южнокорейский президент Ли Мен Бак. После его визита Япония отозвала из Сеула своего посла.

Дмитрий Санников