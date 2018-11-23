В Артеме мужчине с инвалидностью пришлось искать себе место для парковки, так как другие водители не захотели предоставить ему специально обозначенное место, сообщает DEITA.RU.

В редакцию обратился очевидец произошедшего: "Молодые курят в тачке спокойно, как в это время люди с ограниченными возможностями со знаком "инвалид" не знают, где встать".





По словам очевидца, инцидент произошел на улице 1-я Рабочая, 28.

Отметим, что в Приморье зачастую автолюбителям с инвалидностью приходится нелегко не только из-за плохо развитой системы для жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, но и из-за непонимания самих приморцев, которые, например, в погоне за удобным местом могут не брать во внимание особенности таких людей.

Ирина Петрова