На дне крупнейшего пресноводного озера мира обнаружили молодую нефть, сообщает DEITA.RU.

Как пишет "Наука в Сибири", ученым удалось определить, что на дне Байкала находятся около 250-300 миллионов тонн нефти. Отмечается, что нефть со временем поднимается и засоряет чистую воду озера, однако ее поглощают углеводородокисляющие бактерии из рода Rhodococcus. Именно они помогли исследователям доказать заведомо биогенное происхождение нефти Байкала и определить примерный возраст ее происхождения - моложе 65 миллионов лет.

Ученые опасаются, что при сильном землетрясении разовый выброс всего лишь 1,2 тысячи тонн этой нефти вызовет экологическую и экономическую катастрофы.

Ирина Петрова