В Госдуму внесен законопроект о введении уголовной ответственности за умышленное нарушение технического регламента, сообщает DEITA.RU.

Речь идет о производстве поддельных продуктов. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко назвал данный вид нарушений мошенничеством, которое является по сути хищением денег у покупателей путем предоставления им заведомо ложных и недостоверных сведений с целью получения необоснованной коммерческой выгоды.

За это, пишет РГ, он предлагает наказывать штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев.

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, может наказываться штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового, либо лишением свободы на срок до 4 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.



Таисия Масина