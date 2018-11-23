Минэкономразвития озвучило сумму ущерба, который понесла экономика России из-за ограничений в отношении отечественных товаров за рубежом, сообщает DEITA.RU.

За 2018 год различные торговые ограничения в отношении России ввели 62 страны. Экономике РФ это стоило 6,3 млрд долларов. Как отмечают в ведомстве, лидером по количеству введенных ограничений против российских товаров стал Евросоюз (25), на втором месте Украина (22), далее следуют Индия (16), Белоруссия (13), Турция (12) и только затем США (9). А вот по объему ущерба в абсолютных цифрах они вторые – 1,1 млрд долларов. На первом месте Евросоюз (2,4 млрд долларов). Третьей страной стала Украина (775 млн долларов) – следующие страны, которые "нанесли" ущерб российской экономике – Турция, Индия, Иран и Китай.

Глядя на данные, представленные Минэкономразвитием, вспоминается набившее оскомину, но до сих пор не выходящее из лексикона российских правителей слово - «импортозамещение». Планировалось, что оно станет панацеей для российской экономики, пострадавшей от санкций и торговых ограничений. Неужели и в этом провал?

«Не может стать провалом то, чего не существует, не существовало и не могло существовать в принципе. Импортозамещение – это слово, за которым нет ровно никакого смысла и значения. А появилось оно либо благодаря очень умным политологам или крайне неграмотным политикам», - комментирует кандидат экономических наук, преподаватель Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич.

Доказано, что ни одно государство не может производить на своей территории абсолютно все. И нет никакого экономического смысла пытаться опровергнуть данный факт на территории одного государства, считает экономист Кривелевич:

«Если вы путем огромных усилий пытаетесь выращивать ананасы в Магадане, а картошку в Сахаре – это экономически глупо. Государства должны торговать между собой. Мы должны производить только то, что выгодно производить у нас, продавать это туда, куда выгодно продавать, покупать все остальное. Там, где бананы растут сами, надо производить бананы. И не нужно читать учебники по экономике, чтобы это понять. Достаточно зайти в магазин и увидеть, что бананы, выращенные на другом конце глобуса, стоят дешевле помидоров из Суражевки. Почему? Да потому что производить эти бананы настолько дешево, что, даже привезя их с другого края света до Владивостока, они все равно дешевле», - объясняет Кривелевич.

Мотивацию для введения различного рода ограничений в отношении импортных товаров с формулировкой «ради поддержания отечественного производителя», по выражению собеседника, агентства «нужно занести в психические отклонения – настолько она жуткая»:

«Давайте будем поддерживать потребителей. Жалеть не музыкантов, а слушателей. Если у нас потребитель будет иметь возможность выбирать между хорошим сыром и плохим, то в магазинах станет больше первого. Если будем кормить потребителя самым плохим сыром, сделанным из самого плохого пальмового масла, тогда какая мотивация производить хороший сыр? Зачем? Тогда у вас даже те, кто может и хочет делать качественный продукт, будут производить плохой», - объясняет эксперт, заметив, что вся идея с «поддержанием отечественного производителя», напоминает идею, «когда вас (потребителя) берут и насильно женят».

Андрей Горюнов