Очевидец зафиксировал на камеру мобильного телефона водителя автобуса, который нарушил ПДД, сообщает DEITA.RU.

Напомним, разговор по телефону во время движения для водителей является нарушением правил дорожного движения. Во Владивостоке постоянно штрафуют таких участников дорожного движения, однако многие продолжают рисковать собственной жизнью и жизнью пассажиров.

"30 маршрут. Снова с телефоном", - комментирует ситуацию автор видео.

К слову, мнения пользователей соцсетей разделились: кто-то считает, что необходимо наказание за такое поведение, а кто-то предположил, что у водителя могли быть неотложные дела. Впрочем, при любых обстоятельствах это является нарушением ПДД, за которое предусмотрен денежный штраф.

Ирина Петрова