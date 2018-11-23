Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование стирального порошка. В нем приняли участие образцы семи брендов: «Миф», Tide, Sorti, BiMax, Clean OK/«Наша семья», «Биолан», AOS/«Я родился». Последний обозначен как как порошок для детского белья, сообщает DEITA.RU.

Главный критерий исследования — токсичность порошков.

В результате «Миф» получил 75 баллов, BiMAX — 74 балла, Sorti — 73 балла, Tide — 71 балл, «Биолан» — 67 баллов, Clean OK / «Наша семья» и AOS/«Я родился» — по 66 баллов.



Михаил Грач