Журнал Forbes опубликовало материал, в котором объясняется, как отличить богатого россиянина от бедного. По мнению заокеанских журналистов, главный признак состоятельности граждан зависит от количества покупаемых ими лимонов в супермаркетах, сообщает DEITA.RU.

Журналистка из США Лизи Сакс на страницах американского Forbes выпустила интервью с несколькими крупными ритейлерами цитрусовых, трое из которых заявили об употреблении самого большого количества лимонов на душу населения именно со стороны российских граждан. Например, Гарольд Эдвардс из компании Limoneira связал высокий объем потребления своей продукции с тем, что русские любят пить чай и крепкий алкоголь вместе с лимонными дольками. Эдвардс провел собственное исследование и выяснил, что жители России и Юго-Восточной Азии покупают много лимонов, чтобы обозначить свой высокий статус в обществе.

«В России неблагоприятный климат для выращивания этих цитрусовых - из-за постоянного холода и промерзшей земли. Поэтому практически все лимоны покупаются за рубежом за высокую цену. Нетрудно догадаться, что для демонстрации собственного престижа русские покупают огромное количество этих фруктов, чтобы показать, насколько они круты», - заявил Эдвардс в интервью американской журналистке.

Напомним, что в конце 2018 года около 10% россиян заявили, что считают свой социальный статус в обществе выше среднего, еще 3-4% - называют себя обеспеченными гражданами. Однако в исследовании не было зафиксировано, насколько часто каждая из этих категорий людей потребляет лимоны.

Максим Низкодубов