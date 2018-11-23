Школьные поборы в среднем по стране составляют свыше 4 тысяч рублей в год на одного ребенка, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли аналитики «Общероссийского народного фронта».

По данным ОНФ, в 2017/2018 учебном году с родителей в российских школах собирали в среднем 5320 рублей. В этом учебном году ситуация изменилась в лучшую сторону — 4425 рублей.

Отмечается, что в эту сумму не входит приобретение учебников, стоимость которых достигает 3,5 тысячи рублей, и 943 рублей в месяц на оплату питания в столовой.

Чаще всего с родителей собирают деньги на ремонт школы - средства на эту цель в нынешнем учебному году уже сдали 52 процента опрошенных. Столько же респондентов сообщили, что им приходится платить за расходные материалы, например, на бумагу и картриджи для принтеров.

Согласно опросу DEITA.RU, часть родителей, чьи дети учатся в школах Дальнего Востока, подтвердили, что им приходится платить немаленькие суммы в качестве так называемых школьных поборов.

Как рассказала Антонина, мать пятиклассника из Владивостока, она ежемесячно сдает деньги на уборку и охрану, а на ремонт, к слову, новой школы, раз в полгода. «Плюс на всякие нужны класса, но тут от учителя зависит. Вот и получается до 500 рублей в месяц и 2,5 тысячи рублей раз в полгода», — подытожила женщина.

По словам Татьяны, матери выпускницы из Хабаровска, никакие поборы они не сдают. «То есть вообще никакие. Сдали 20 тысяч на выпускной, но это само собой разумеется. А так на охрану пытались собирать, но муж упёрся, сказал, что сдавать не будем, и мы лет пять не сдавали, а когда с нас спрашивали, отвечали, что этот сбор незаконен, и от нас отстали», — рассказала хабаровчанка.

Жительница Комсомольска-на-Амуре, дочь которой посещает 1-й класс, утверждает, что сдают они одну тысячу в год. «Не знаю, на что, говорили, я уже и не помню. Одна мамочка из родительского комитета собирает, ведёт список», — сказала Ирина.

Жительница Владивостока Жанна, дочь которой успела поучиться и в Хабаровске, и во Владивостоке, отметила, что в школе дальневосточной столице за три года с них не взяли ни копейки. «Но, когда учились в гимназии Хабаровска, исправно сдавали до 5 тысяч на всякие нужды», — сказала Жанна.

Екатерина Брязгунова