Карманы пустые, зато бюджет полный: россияне снова не стали богаче, сообщает DEITA.RU.

Как следует из обнародованных данных Росстата, в январе 2019 года реально располагаемые доходы граждан страны снизились на 1,3%. В среднем на душу населения денежный доход россиянина составил порядка 24 470 рублей. А вот размер среднемесячной начисленной заработной платы в январе этого года - чуть более 41 тысячи. Однако ее рост оказался самым низким, начиная с июля 2016 года, отмечают статистики.Таким образом, реальное доходы населения продолжают пятилетнее непрерывное падение и в этом году. Чего не скажешь о состоянии бюджета Российской Федерации.

Согласно последним данным Счетной палаты, накопления федерального бюджета в 2018 году достигли рекордных 10,188 трлн рублей Остатки бюджета страны по итогам 2018 года незначительно превысили предыдущий максимум за 2014 год - 10,17 трлн рублей. Как указывают в Минфине, денежные остатки федерального бюджета составили 61% бюджетных расходов по итогам 2018 года.

Аудиторы Счетной палаты обращают внимание на то, что уровень исполнения расходов федерального бюджета РФ в 2018 году был самым низким за последние 10 лет.

Андрей Горюнов